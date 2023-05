« Busan à l’heure de l’intelligence artificielle » Exposition d’œuvres NFT Centre Culturel Coréen, 31 mai 2023, Paris.

Du mercredi 31 mai 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

samedi

de 14h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Depuis quelque temps, l’art NFT (« Non Fungible Token » en anglais) fait parler de lui un peu partout dans le monde. Les œuvres NFT sont des créations graphiques virtuelles qui sont, à l’instar de nombreuses compositions artistiques, numériquement authentifiées et peuvent même être achetées par des utilisateurs d’Internet. Ces œuvres d’un nouveau genre font depuis peu une incursion dans le monde de l’art sous différentes formes : images, vidéos, photos, ou encore animations, jeux, etc. le présent de Busan.

Pour la seconde fois, le Centre Culturel Coréen fait appel à la très grande diversité créatrice des NFT pour présenter cette année des œuvres virtuelles inspirées de l’atmosphère avant-gardiste de Busan. C’est donc en parallèle de l’exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots » qu’une partie NFT, rendant hommage aux avancées technologiques de la deuxième plus grande ville de Corée, investit le rez-de-chaussée du Centre. C’est donc toute une collection d’œuvres virtuelles, fruits du travail de huit artistes français coréens et américains qui, grâce aux prouesses des intelligences artificielles et à la force créatrice de chacun, offre aux visiteurs une fenêtre ouverte sur l’avenir de l’art, tout en mêlant le passé et le présent de Busan.

Effets d’eau colorés, jeux avec les éléments, interactions entre homme et machine, vagues en 3D, créations inspirées du bouddhisme et de la peinture traditionnelle coréenne, ou encore combinaisons de textures et de lumières : toute une galerie d’œuvres NFT aussi étonnantes qu’inspirantes sont présentées au public parisien. Un événement artistique tout en fraîcheur, dans tous les sens du terme.



Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Contact : https://www.coree-culture.org 0147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen

