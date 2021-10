Besançon Besançon Besançon, Doubs Bus Tour Trac Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Bus Tour Trac Besançon, 6 novembre 2021, Besançon. Bus Tour Trac 2021-11-06 09:15:00 – 2021-11-06 FRAC 2 passage des arts

Besançon Doubs Les réseaux d’art contemporain TRAC* et SEIZE MILLE s’associent pour vous proposer un tour d’horizon des expositions d’art contemporain de l’aire urbaine Belfort – Montbéliard Au départ de Besançon et de Montbéliard réservez votre place ! BUS TOUR TRAC* : Besançon – Montbéliard – Bourogne – Belfort

> Rendez-vous à 9h15 au Frac Franche-Comté, 2 passage des arts, Besançon / Retour à 19h45

ou

>Rendez-vous à 10h45 au Musée du château des ducs de Wurtemberg, Cour du château, Montbéliard / Retour à 18h30 Au programme :

Montbéliard > Musée des ducs de Wurtemberg et Le 19, Crac

Bourogne > Espace multimédia gantner

