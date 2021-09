Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Bus Stop Fest ’21 La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bus Stop Fest ’21 La salle gueule, 3 décembre 2021, Marseille. Bus Stop Fest ’21

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à La salle gueule

VENDREDI 3 — SAMEDI 4 — DIMANCHE 5 DÉCEMBRE ’21 LA SALLE GUEULE — 8, RUE D’ITALIE — MARSEILLE. VENDREDI 3. 18h : DISCUSSION SUR L’ACCÈS AUX LIVRES DANS LES PRISONS DE L’ÉTAT FRANÇAIS & ailleurs, suivi d’un repas végétalien à prix libre en soutien à des compagnon.ne.s anarchistes en prison. 20h30-0h30 : CONCERT. 5€ + 1€ d’adhésion annuelle COVEN (Emopunk — Montceaux-les-mines) [https://covenscreamo.bandcamp.com/](https://covenscreamo.bandcamp.com/) RIJEKA (Emopunk — Toulon) [https://rijeka.bandcamp.com/album/demo-2](https://rijeka.bandcamp.com/album/demo-2) BÂTIMENT (Screamo — Marseille) Premier concert. ex-The Third Memory, Cavalcads & Or Ovi SAMEDI 4. 16h : ATELIER SUR LES MÉTHODES D’IMPRESSIONS BRICOLÉES par des Ami.e.s de l’Imprimé Populaires 18h : Discussion à confirmer, suivie d’un repas végétalien à prix libre. 20h30-0h30 : CONCERT. 5€ + 1€ d’adhésion annuelle MARMOL (Post Punk — Bilbao) [https://marmolbilbao.bandcamp.com/](https://marmolbilbao.bandcamp.com/) DABBLIN’ (Punk — Marseille) [https://busstoppress.bandcamp.com/…/i-was-almost-an](https://busstoppress.bandcamp.com/…/i-was-almost-an)… ANARRÈS (Screamo — Toulouse) Premier concert! DIMANCHE 5. 16h : ATELIER PRATIQUE à confirmer 18h : DISCUSSION SUR LA TRANSMISSION INTER-GÉNÉRATIONNELLE DES CONTRE-CULTURES PUNK & ANARCHISTE & LA PERSISTANCE DE LA PREDATION SEXUELLE DANS CES MILIEUX, suivie d’un repas végétalien à prix libre en soutien au festival. 20h30-22h30 : CONCERT. 5€ + 1€ d’adhésion annuelle YAROSTAN (Post-tout — Marseille) [https://yarostan.bandcamp.com/album/yarostan-2](https://yarostan.bandcamp.com/album/yarostan-2) OPERCULE (Post-Harcore — Villeneuve) [https://operculeband.bandcamp.com/](https://operculeband.bandcamp.com/) HUNDRED EYES (post hardcore — Marseille) [https://hundredeyestheband.bandcamp.com/](https://hundredeyestheband.bandcamp.com/) ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

