Cher Lapan Journée réservée aux séniors et animation gratuite. Le Bus Numérique a pour vocation d’accompagner les seniors-retraités dans leurs apprentissages au numérique pour développer et favoriser, le lien social. Contactez la mairie pour plus de renseignements de cette journée dédiée aux séniors sur la maitrise du numérique. +33 2 48 68 90 28 http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/ PIXABAY

