Nord FISH’& WAVE BUS MAGIQUE Lille, 25 novembre 2023, Lille. FISH’& WAVE Samedi 25 novembre, 21h00 BUS MAGIQUE Fête électronique avec le collectif Chicken wave, le coq se transforme en poisson-poule.

Bass House et chaloupe party, venez vous ambiancer et kiffer le son à bord! BUS MAGIQUE Avenue Cuvier, 59800 Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

BUS MAGIQUE
Avenue Cuvier, 59800 Lille
Lille 59800 Vauban-Esquermes
Nord Hauts-de-France

