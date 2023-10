JAM BAR-BARS BUS MAGIQUE Lille, 24 novembre 2023, Lille.

JAM BAR-BARS Vendredi 24 novembre, 21h00 BUS MAGIQUE

Venez partager un moment de convivialité et de musique à bord de notre péniche, laissez-vous bercer par les flow ! Moment de partage entre musiciens de tous styles et tous niveaux :)

Alors si tu pratiques un instrument et que tu aimes improviser on t’attend pour un bœuf magique.

Tu peux aussi monter à bord pour t’asseoir, profiter de nos victuailles et te laisser bercer !

Instru dispo sur place : guitare électrique, basse, clavier, pad-batterie, 2 micros chant.

On accueille les artistes avec leurs propres instruments s’ils le souhaitent.

BUS MAGIQUE Avenue Cuvier, 59800 Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

scène ouverte