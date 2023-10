TAB BUS MAGIQUE Lille, 23 novembre 2023, Lille.

TAB Jeudi 23 novembre, 19h30 BUS MAGIQUE

Si vous n’avez pas encore entendu parler de TAB, c’est le moment de découvrir son initiative touchante et pleine de sens ! C’est aussi le moment de venir vous réjouir l’ouïe de ses compositions : un concert et une rencontre qui vont vous transporter, assurément !

Ses textes et musiques, TAB les trouve sur la route de l’équilibre, guidé par un besoin vital de liberté, le poussant ainsi à s’interroger sur le sens de nos vies modernes. Son univers aux vibrations « Pop électro », nous invite à prendre conscience de ce monde animé d’une seule et même énergie commune, dont nous sommes les puissants alchimistes… capables de faire la pluie et le beau temps !

Sa tournée s’inscrit dans la démarche de transition écologique, en interrogeant son éco-responsabilité, aussi bien dans le domaine de la production (innovation alternative support EP), que dans le cadre de la tournée (déplacement uniquement en transports en communs/Mersch raisonné)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

pop française