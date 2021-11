Bus des curiosités Duras, 20 novembre 2021, Duras.

Bus des curiosités Duras

2021-11-20 – 2021-11-20

Duras Lot-et-Garonne

Le Bus des curiosités : une destination culturelle inconnue !

Le principe du Bus des Curiosités est simple : vous vous rendez sur un lieu de départ choisi et vous montez dans un bus vers une destination tenue secrète jusqu’au dernier instant. Seule certitude, la destination est un spectacle : théâtre, danse, musique, arts visuels, cirque…, programmé dans une ville et dont le contenu est également tenu secret.

Le départ de la prochaine sortie aura lieu le samedi 20 novembre à 18h45 Place Jean Bousquet à Duras (Face au Château).

Attention les places sont limitées à 50 personnes et la priorité sera faite aux habitants de la Communauté de Commune Pays de Duras.

Réservation obligatoire.

