Place Saint Roch, le jeudi 12 mai à 14:00

**Entrepreneurs, les solutions pour réussir roulent près de chez vous** Conseil et accompagnement, orientation vers les partenaires de la création, accès facilité aux solutions de financement, ateliers, témoignages, rencontres, événements, formations, parrainages. Le bus sera présent : Jeudi 12 mai 2022, à la Place Saint-Roch (parking) Entrepreneurs, les solutions pour réussir roulent près de chez vous Place Saint Roch Place Saint Roch, Cléon Cléon Seine-Maritime

2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T17:00:00

