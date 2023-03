Bus de l’Artisanat, 15 mars 2023, Salles .

Bus de l’Artisanat

Place du Champ de Foire Salles 33770

2023-03-15 09:00:00 – 2023-03-15 13:00:00

Salles

33770

Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA 33) se déplacent dans un bureau mobile près de chez vous, partout en Gironde.

Ils vous accueillent, le mercredi 19 avril 2023 de 9h00 à 13h00, avec ou sans RDV, sur la place du champ de foire pour bénéficier :

De rendez-vous personnalisés,

D’informations sur les aides, les formalités, le développement ou la transmission de votre entreprise,

De conseils pour préparer votre projet professionnel,

D’informations sur l’apprentissage et les opportunités dans l’Artisanat,

De la présentation des 250 métiers artisanaux.

➡ Pour plus d’informations sur le Bus et sa tournée en Gironde, consultez notre site : www.artisans-gironde.fr/bus ou au 05.56.99.91.14

Cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE)

Site internet : www.artisans-gironde.fr/bus

Inscription / réservation d’un RDV : www.artisans-gironde.fr/bus

Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA 33) se déplacent dans un bureau mobile près de chez vous, partout en Gironde.

Ils vous accueillent, le mercredi 19 avril 2023 de 9h00 à 13h00, avec ou sans RDV, sur la place du champ de foire pour bénéficier :

De rendez-vous personnalisés,

D’informations sur les aides, les formalités, le développement ou la transmission de votre entreprise,

De conseils pour préparer votre projet professionnel,

D’informations sur l’apprentissage et les opportunités dans l’Artisanat,

De la présentation des 250 métiers artisanaux.

➡ Pour plus d’informations sur le Bus et sa tournée en Gironde, consultez notre site : www.artisans-gironde.fr/bus ou au 05.56.99.91.14

Cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE)

Site internet : www.artisans-gironde.fr/bus

Inscription / réservation d’un RDV : www.artisans-gironde.fr/bus

+33 5 56 99 91 14

Salles

Salles

dernière mise à jour : 2023-02-22 par