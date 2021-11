Lacanau Lacanau 33680, Lacanau Bus de l’artisanat et ses métiers : Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAI33) se déplacent dans un bureau mobile près de chez vous Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau

Bus de l’artisanat et ses métiers : Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAI33) se déplacent dans un bureau mobile près de chez vous Lacanau, 4 novembre 2021, Lacanau. Bus de l’artisanat et ses métiers : Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAI33) se déplacent dans un bureau mobile près de chez vous Lacanau

2021-11-04 – 2021-11-04

Lacanau 33680 Ils vous accueillent de 9h à 13h, avec ou sans RDV à Lacanau pour bénéficier :

De rendez-vous personnalisés,

D’informations sur les aides, les formalités, le développement ou la transmission de votre entreprise,

De conseils pour préparer votre projet professionnel,

D’informations sur l’apprentissage et les opportunités dans l’Artisanat,

