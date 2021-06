Lormont Place du Marché Gironde, Lormont Bus de l’alternance Place du Marché Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Bus de l’alternance Place du Marché, 29 juin 2021-29 juin 2021, Lormont. Bus de l’alternance

Place du Marché, le mardi 29 juin à 11:00

Centres de formation des apprentis (CFA), entreprises et partenaires de l’emploi accueillent les jeunes, à la recherche d’une offre en alternance. Des conseillers de la [Chambre des Métiers et de l’Artisanat](https://www.artisans-gironde.fr/) vous accuillent et informent dans le Bus de l’Artisanat où pas moins de 100 offres d’alternance sont à pourvoir. Rencontrez les professionnels de l’Emploi, de la formation toute la journée, place François Mitterrand

Entrée libre

La Mission locale de Cenon donne rendez-vous aux 16-25 ans à la recherche d’un contrat en alternance. Plus de 100 offres à pourvoir, tous domaines confondus! Place du Marché Place François Mitterrand 33150 Cenon Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T11:00:00 2021-06-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Place du Marché Adresse Place François Mitterrand 33150 Cenon Ville Lormont lieuville Place du Marché Lormont