L’objectif de cette initiative, portée par la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille et le Barreau de Lille, est de mettre à disposition de tout justiciable des permanences juridiques gratuites, assurées par des avocats et des étudiants bénévoles. Les consultations recouvriront l’ensemble des branches du droit : le travail, la consommation, la famille, le logement, le pénal, le surendettement, le handicap, l’immobilier, la santé, le séjour…

GRATUIT

Parvis du Complexe sportif et socio culturel 30 rue du Bourg Ennetières-en-Weppes

