Bus au départ de Jussey pour le concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra Jussey Jussey Catégories d’évènement: Haute-Saône

Jussey

Bus au départ de Jussey pour le concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra Jussey, 25 mai 2022, Jussey. Bus au départ de Jussey pour le concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra Jussey

2022-05-25 – 2022-05-25

Jussey Haute-Saône 6 EUR Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, avec le soutien de la Fondation Transdev propose un bus, au départ de Jussey, pour assister au concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra, le mercredi 25 mai à 20h30, au Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul.

Départ de Jussey (devant la Médiathèque) à 19h15.

Tarif (spectacle et bus) : 11€ par adulte et 6€ pour les moins de 18 ans.

Réservation avant le 19 mai au 03 84 77 73 78 ou responsable.mediatheque@cchvs.fr responsable.mediatheque@cchvs.fr Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, avec le soutien de la Fondation Transdev propose un bus, au départ de Jussey, pour assister au concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra, le mercredi 25 mai à 20h30, au Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul.

Départ de Jussey (devant la Médiathèque) à 19h15.

Tarif (spectacle et bus) : 11€ par adulte et 6€ pour les moins de 18 ans.

Réservation avant le 19 mai au 03 84 77 73 78 ou responsable.mediatheque@cchvs.fr Jussey

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Jussey Autres Lieu Jussey Adresse Ville Jussey lieuville Jussey Departement Haute-Saône

Jussey Jussey Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jussey/

Bus au départ de Jussey pour le concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra Jussey 2022-05-25 was last modified: by Bus au départ de Jussey pour le concert de Feloche and The Mandolin’Orchestra Jussey Jussey 25 mai 2022 Haute-Saône Jussey

Jussey Haute-Saône