Burton Mystery Series: The Stash Banked at Avoriaz Morzine

Morzine Haute-Savoie Morzine Avis à tous les riders ! Les Burton Mystery Series débarquent à Avoriaz les 5 et 6 mars, avec une étape incontournable sur le mythique run du Stash. Amusant et convivial, ce contest est ouvert aux riders de tous âges et de tous niveaux. info@avoriaz.com +33 4 50 74 02 11 Office du tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du festival Morzine

