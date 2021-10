BURNT UMBER en concert à L’Usine – Marcoussis l’usine, 29 octobre 2021, Marcoussis.

l’usine, le vendredi 29 octobre à 21:00

Il y a des voix qui vous énervent et puis il y a celles qui vous transportent, celles qui vous donnent la chair de poule, d’énormes frissons qui vous parcourent le long du corps. C’est ce que nous avons ressenti lorsque nous avons découvert **Burnt Umber** grâce à notre partenaire **Smartmusictour**. A la première écoute c’est une certaine déstabilisation tant la présence vocale d’Abby y est énergique, les compositions variées et l’interprétation décomplexée. Musicalement, c’est la claque. Les musiciens maitrisent complètement leur sujet et sont à l’aise dans ces compos à tiroirs qui ne laissent aucun répit à l’auditeur en le poussant dans ses retranchements. Les guitares sont somptueuses comme on peut l’entendre avec le riff assassin sur Six Feet Under Water. Meme constat pour le jeu de la basse, généreux mais pas intrusif. Abby est la pièce maitresse, emplissant l’espace magnifiquement et ne laissant aucune chance à l’auditeur de décrocher une seconde. SI VOUS DEVEZ VENIR À UN CONCERT À **L’Usine**, C’est l’occasion rêvé de passer une soirée de pur bonheur musical **RENDEZ-VOUS VENDREDI 29 octobre 2021 à 21H** pour ce moment d’exception.

entrée libre

Un univers élégant et accrocheur, tantôt hanté, tantôt explosif… Alliant le son organique et ambiancé du Rock anglais à la puissance irrépressible du Metal américain.

l’usine 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Marcoussis Essonne



2021-10-29T21:00:00 2021-10-29T22:30:00