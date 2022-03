Burnout Aix-en-Provence, 21 avril 2022, Aix-en-Provence.

Burnout Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-04-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-21 Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Burnout : syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d’impuissance et de désespoir.



Burnout met en jeu “L’évaluée” et “L’évaluateur”.

Tous deux sont engagés dans la préparation d’un entretien annuel d’évaluation.

L’une, jeune cadre dynamique, espère que cette étape lui permettra de gravir les échelons.

L’autre, évaluateur en ressources humaines, pense se sauver définitivement de la crise professionnelle et personnelle qu’il a traversée quelques temps auparavant. Dépourvu de détails intimes et privés sur leur vie, ce texte livre des personnages archétypaux piégés dans leurs névroses.

Les mantras qu’ils ressassent, conditionnés par une société de plus en plus centrée sur l’efficacité et la performance, symbolisent la perte de sens.

Comme un disque rayé, ils tournent en rond et dévoilent les limites des valeurs “travai” et “mérite”.

Passés au scanner, les clichés montrent des personnages réduits à leur squelette de travailleur et démontrent en quoi le burn-out peut bien être une maladie professionnelle mortelle.

Dans une performance langagière aussi frénétique qu’incisive, la compagnie Chabraque dissèque les mécanismes d’aliénation d’un malaise sociétal qui fait du travail le seul étalon des qualités sociales et individuelles

+33 4 13 55 35 76 https://www.billetweb.fr/dans-ma-chambre-2

