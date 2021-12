Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier BURNING Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas le spectacle de cirque Burning les 15 et 16 mars 2022 à 20h au théâtre Jean Vilar ! ►Un homme-personnage anonyme, acrobate, se démène avec application pour garder l'équilibre dans un environnement qui le contraint. Enchaînant les tâches absurdes et répétitives, il tente de rester debout malgré les éléments qui le font basculer. En écho à ce parcours physique, la voix de la poétesse Laurence Vielle égrène les mots d'une lente combustion intérieure. Pass sanitaire obligatoire

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/agenda/burning

Montpellier Hérault 19 19 EUR

