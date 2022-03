Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura) – Théâtre de la Maison du Peuple Millau Millau, 18 mars 2022, MillauMillau.

2022-03-18 – 2022-03-18

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR Théâtre de la Maison du Peuple rue Pasteur Millau Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)

L’HABEAS CORPUS CIE

Vendredi 18 mars 20h30 – Salle Senghor

Tarif B – Durée : 55 Mn

Tout public dès 12 ans

CIRQUE & THÉÂTRE

Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. Une envie de replacer l’individu au centre et d’utiliser un langage proche du collage. Un remarquable travail de corps, de voix et d’esprit qui témoigne de la façon insidieuse avec laquelle s’installe la souffrance au travail. Pris au piège dans l’espace de la représentation, un personnage évolue, contraint par son environnement. En parallèle, la voix off de Laurence Vielle égrène les mots d’une lente combustion intérieure : essoufflement, rythmes sans répit, fragments de témoignages. Ici le corps évolue en résonance avec les mots, l’acte acrobatique se fond au langage vidéo. Graphiques… pourcentages… témoignages… corps malmené… dépeignent un monde du travail, du rendement, du capital et de la surconsommation malade, où l’homme y est devenu marchandise, où le sens y est perdu.

Laurence Vielle a reçu le Prix de la Critique 2018 (BE) dans la catégorie « Autrices/Auteurs » pour les textes du spectacle.

« Un seul interprète, Julien Fournier, et un texte, juste et fort, sur le burn-out, écrit et lu [en voix off], sobrement, par Laurence Vielle. Burning nous ramène donc dans la réalité quotidienne de millions d’individus « grillés » par une société uniquement productiviste. » RTBF

Conception, interprétation : Julien Fournier / Texte en voix off écriture, interprétation : Laurence Vielle / Création vidéo : Yannick Jacquet / Création sonore : Raphaël Dodemont / Création lumière : Arié Van Egmond / Conception maquettes, scénographie : Julien Fournier / Construction scénographie : Atelier Rododb / Régie lumière, vidéo : Emma Laroche, Gaspar Schelck / Régie son : Raphaël Dodemont, Antoine Delagoutte, Brice Agnès, Fred Miclet

Autour du spectacle

18h30 – Rencontre/débat « Le bien-être au travail » avec Radio Larzac. Entrée libre

19h30 – Petite restauration sur place

Après le spectacle, rencontre avec les artistes

CIRQUE & THÉÂTRE

