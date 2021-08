Burning (Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura) Grain de Sel, 24 février 2022, Séné.

Burning (Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)

Grain de Sel, le jeudi 24 février 2022 à 20:30

Sur scène, un homme-acrobate empile des boîtes en carton, s’élance sur un tapis de course, s’habille en courant. Il se démène comme un fou pour tenter de garder l’équilibre dans un environnement ultra contraignant. Sol mouvant, objets qui se dérobent… Les éléments se liguent pour le faire basculer. Julien Fournier s’est appuyé sur des récits de vie et des textes poétiques en voix off dits par Laurence Vielle pour ausculter un monde du travail dont l’exigence confine à l’absurdité. Usant de son corps d’acrobate comme d’un révélateur, il met au jour les souffrances provoquées par un système insidieux, malade de sa quête de rendement. Dans la pratique du cirque comme dans nos situations de travail, la question de l’équilibre est centrale ! A tout moment, si on ne fait pas attention, on peut le perdre et c’est la chute… Laurence Vielle a reçu le Prix de la Critique 2018 (BE) dans la catégorie « Autrices/Auteurs » pour les textes du spectacle. Liliane, GLOP : « _un spectacle extrêmement actuel, vivant, fort_ ». Un spectacle de et par Julien Fournier ; Texte en voix OFF écrit et interprété par Laurence Vielle ; Création vidéo : Yannick Jacquet ; Création sonore : Raphaël Dodemont ; Création lumière : Arié Van Egmond ; Conception maquettes et scénographie : Julien Fournier ; Construction scénographie : Atelier Rododb ; Régie lumière et vidéo : Emma Laroche, Gaspar Schelck ; Régie son : Raphaël Dodemont, Antoine Delagoutte, Brice Agnès, Fred Miclethabeascorpuscie.comAmiel ; Diffusion : Chantal Heck – La chouette diffusion.

15, 10, 5 € – Prévente 12 € – Abonné : 8 €

Cirque, théâtre, arts visuels

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T21:30:00