Burning Jane en concert Saint-Sixte, 30 avril 2022

Restaurant La table en Brulhois Place de la batellerie Saint-Sixte

2022-04-30 – 2022-04-30 Restaurant La table en Brulhois Place de la batellerie

Saint-Sixte Lot-et-Garonne Saint-Sixte

Pas de côté vers le rock et le groupe Burning Jane avec un événement important à Saint-Sixte chez notre partenaire historique La table en Brulhois, table reconnue pour sa restauration de terroir et de qualité. Quoi de mieux de réunir musique et gastronomie pour une soirée conviviale à coup sûr !

Brulhois musical

Restaurant La table en Brulhois Place de la batellerie Saint-Sixte

