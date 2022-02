Burning Heads – Rock School Barbey Rock School Barbey, 13 mai 2022, Bordeaux.

Burning Heads – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le vendredi 13 mai à 20:30

On pourra chercher, on en trouvera peu, des groupes français avec une telle constance et une telle longévité : 35 ans au compteur ! Le signal **Burning Heads** a toujours clignoté dans nos radars. L’incarnation de la fidélité et de l’intégrité. Toujours de nouveaux disques, toujours de nouveaux morceaux, toujours de nouvelles tournées – et parfois même de nouvelles têtes ! Les **Burning Heads** reviennent enflammer les planches de **Barbey** : 0% enfumage, 100% feu sacré. En prime, ce vendredi 13 mai 2022, c’est la nouvelle édition du livre **_Hey You_** ! (diffusion Hobo / distribution Makassar) de notre ami **Gwardeath** !

15€ (Prévente) / 18€ (Sur place)

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T23:30:00