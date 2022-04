BURNING DESIRE Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espass Rognac, le samedi 23 avril à 20:30

Burning Desire est une formation musicale du sud de la France; les quatre musiciens nous transportent dans quatre décennies du répertoire de U2, alternant entre incontournables succès et ballades planantes du groupe irlandais. Réservations au: 07 73 13 25 38 (SMS ou message vocal) et sur Helloasso [https://www.helloasso.com/…/burning-desire-tribute-u2](https://www.helloasso.com/…/burning-desire-tribute-u2)

10€

♫TRIBUTE U2♫ Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T23:30:00

