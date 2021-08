Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Burning Casablanca (Zanka Contact) de Ismaël El Iraki Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Burning Casablanca (Zanka Contact) de Ismaël El Iraki Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, 24 septembre 2021, Paris. Burning Casablanca (Zanka Contact) de Ismaël El Iraki

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le vendredi 24 septembre à 18:00

En avant-première _**ZANKA CONTACT**_ d’Ismaël El Iraki, en sa présence (2020 – Maroc/Belgique/France – 2h – VO stf.) Prix d’interprétation féminine Venise 2020 ; Grand Prix du Festival du premier film d’Annonay 2021. Dans un Casablanca déjanté, la passion brûlante de Larsen le rocker en peau de serpent et de Rajae l’Amazone des rues met le feu à un Maroc inattendu dans cette histoire d’amour, de trauma et de rock n’roll.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris