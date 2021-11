Burning Carré Sévigné, 22 février 2022, Cesson-Sévigné.

Burning

Carré Sévigné, le mardi 22 février 2022 à 20:00

Un homme empile des boîtes en carton, s’élance sur un tapis de course, s’habille en courant. Il tente d’organiser un environnement qui se dérobe et le contraint peu à peu, enchaînant les tâches répétitives… Julien Fournier s’est appuyé sur des récits de vie glanés et des textes poétiques écrits et restitués en voix off par Laurence Vielle pour ausculter un monde du travail…

De 21€ à 18€

Cirque. Un spectacle de et par Julien Fournier

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



