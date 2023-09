Journée portes ouvertes de la Société d’Arboriculture Burnhaupt-le-Haut, 7 octobre 2023, Burnhaupt-le-Haut.

Burnhaupt-le-Haut,Haut-Rhin

Au programme de cette journée : présentation du matériel, broyeur, pressoir et stérilisateur, vente de jus de pommes (Les apports de pommes seront les bienvenus). Présentation et pressage de noix pour produire l’huile. Des commandes d’arbres pourront aussi être passées ce jour. Un apiculteur ainsi qu’un vannier seront également présents..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 16:00:00. EUR.

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est



On the program: presentation of the equipment, crusher, press and sterilizer, sale of apple juice (contributions of apples are welcome). Presentation and pressing of walnuts for oil production. Tree orders can also be placed on this day. A beekeeper and basket maker will also be present.

En el programa: presentación del equipo, trituradora, prensa y esterilizador, venta de zumo de manzana (se aceptan contribuciones de manzanas). Presentación y prensado de nueces para producir aceite. Este día también se podrán hacer pedidos de árboles. También habrá un apicultor y un cestero.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag: Vorstellung der Geräte, Zerkleinerer, Presse und Sterilisator, Verkauf von Apfelsaft (Mitgebrachte Äpfel sind willkommen). Präsentation und Pressen von Walnüssen zur Herstellung von Öl. An diesem Tag können auch Bestellungen für Bäume aufgegeben werden. Ein Bienenzüchter und ein Korbflechter werden ebenfalls anwesend sein.

