Fête forraine du Rachamarkt Rue du Stade, 27 mai 2023, Burnhaupt-le-Bas.

Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir des petits (et des grands) !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

Rue du Stade

Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est



Throughout the Whitsun weekend, the fairground animates the square: bumper cars, schuss, carousel, duck fishing, candy stand, refreshment stand? For the greatest pleasure of the children (and adults)!

Durante todo el fin de semana de Pentecostés, el parque de atracciones anima la plaza: coches de choque, schuss, carrusel, pesca de patos, puesto de golosinas, de refrescos? Para deleite de niños (y adultos)

Das ganze Pfingstwochenende über belebt der Jahrmarkt den Platz: Autoscooter, Schuss, Karussell, Entenangeln, Süßwarenstand, Imbissbude? Zur Freude der Kleinen (und Großen)!

