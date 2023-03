Flammafest Burnhaupt-le-Bas Catégories d’Évènement: 68520

Soutenez vos Pompiers, Commandez une tarte flambée ! L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Burnhaupt-le-Bas ressort ses fours et rallume les flammes pour vous proposer cette année encore ses délicieuses tartes flambées préparées sur place et cuites au feu de bois par vos Pompiers.

