BURNA BOY à Paris (75) ACCOR HOTEL ARENA, 21 mars 2022, Paris.

BURNA BOY à Paris (75)

ACCOR HOTEL ARENA, le lundi 21 mars à 20:00

Après sa performance d’anthologie du 10 NOV. 2021, dans un Paris Accor Arena sold out et en feu ! **BURNA BOY** revient pour un second show, LUNDI 21 MARS 2022. Que vous ayez manqué le premier concert ou que vous souhaitiez revivre cette expérience incroyable, rendez-vous pour la partie II parisienne du “The Twice As Tall Tour” de Burna Boy. Artiste international d’origine nigériane, **Burna Boy** est le fer de lance de l’afrofusion. Plusieurs fois récompensés au niveau international notamment aux MTV Europe Music Awards , BET Awards et plus récemment au GRAMMY Awards pour son 5ème album « _**Twice As Tall**_ » sorti le 14 Août 2020. Loin d’être un artiste communautaire ce spectacle s’ouvre à tous et promet une démocratisation de l’afrofusion sans précédent.Boy – * Un concert annoncé dans l’**Agenda des sélections d’Afrisson.com** –

Artiste international d’origine nigériane, Burna Boy est le fer de lance de l’afrofusion.

ACCOR HOTEL ARENA rue de Bercy 75012 Paris Paris Quartier de Bercy Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T23:00:00