du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet à Hôtel de ville

[Nouvelle création du [Théâtre Alizé](https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=218)] Deux secrétaires à l’identique dans le travail, mais diamétralement opposées, que ce soit dans le physique ou le caractère, vont s’affronter verbalement, physiquement, psychologiquement sous un prétexte fallacieux. L’une, célibataire et catholique pratiquante, l’autre mère de famille et bonne vivante vont se mener la vie dure devant la porte fermée du directeur. Mensonges, faux semblant, moqueries mais aussi confessions, relâchements, idéalisations complexifient leur relation. Elles en arrivent à tenir un « siège » au sein de leur bureau vis à vis du monde extérieur. Même le directeur ne pourra s’en mêler. Elles se désagrègent petit à petit dans un chaos matériel indescriptible. Mais au fait : Quel est donc ce prétexte ? Durée : 1h10

10€ sur inscription

Le théâtre Alizé vous donne rendez-vous avec « Burlingue » à l’oscillothéâtre ! Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde

2021-07-15T20:45:00 2021-07-15T22:00:00;2021-07-16T20:45:00 2021-07-16T22:00:00

