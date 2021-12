Burlesk Royale Factory, 18 mars 2022, Versailles.

Burlesk

du vendredi 18 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 à Royale Factory

Un cabaret burlesque où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants ! Elles se rêvaient aux Folies Bergères, à Las Vegas ou éventuellement à Broadway. Et puis … il a fallu s’adapter. Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles revisitent les codes du cabaret, avec une sacrée dose d’audace, dans un tourbillon d’effeuillage et de générosité. Vous aimez les strass, le glamour, la chantilly et le BTP ?! Vous ne serez pas déçu.e.s. Laissez-vous étourdir par ce cabaret à la bonne humeur contagieuse !

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans, retraité + 65 ans, abonné)

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00