BurlesK présenté par Les Demoiselles du K-Barré (Paris) Blonde Venus Bordeaux Bordeaux, samedi 18 mai 2024.

BurlesK présenté par Les Demoiselles du K-Barré (Paris) Quand humour, coquetteries et fantaisies font un mélange des plus euphorisants, ça donne le « BurlesK », un spectacle à mi-chemin entre humour et cabaret. Samedi 18 mai, 20h30 Blonde Venus Bordeaux Sur billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Théâtre burlesque & humoristique

Quand humour, coquetteries et fantaisies font un mélange des plus euphorisants, ça donne le « BurlesK », un spectacle à mi-chemin entre humour et cabaret. Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité. Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes. Strass, audace et second degré : les Demoiselles du K Barré ont la bonne humeur contagieuse.

Infos pratiques

Places limitées

Ouverture des portes 19h – Début du spectacle 20h30

Bar & restauration sur place

Blonde Venus Bordeaux Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/obc185041414 »}]

Cabaret burlesque

Demoiselles du K-Barré