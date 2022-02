BURLESK Ô JAZZ Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

BURLESK Ô JAZZ Thélonious Café Jazz Club, 9 mars 2022, Bordeaux. BURLESK Ô JAZZ

Thélonious Café Jazz Club, le mercredi 9 mars à 20:30

Créé de la rencontre « Danse burlesque & Jazz », BURLESK Ô JAZZ vous propose un concert-show au cours duquel vous entendrez du jazz et vous verrez des danseuses faire des show burlesques avec effeuillage. Le tout sur un fond de musiques de film connues de tous pour la plupart jouées en Live par le CiNé Jazz Band.

10€ / 8€

Journée de la femme – Spectacle Jazz et danse burlesque Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

