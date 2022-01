BurlesK – Les Demoiselles du K-barré Théâtre du Sphinx, 12 mars 2022, Nantes.

2022-03-12 Spectacles les 11 et 12 mars 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:10

Gratuit : non 17 € / 14 € / 10 € (hors frais de location éventuels)Réservations : – theatredusphinx.com- www.billetreduc.com- billetterie.webgazelle.netContact : contact@theatredusphinx.com Spectacles les 11 et 12 mars 2022 à 21h

Cabaret/Humour. BurlesK, c’est le second spectacle de la troupe Les Demoiselles du K-barré, après 2 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale pour le précédent. BurlesK, c’est LE spectacle entre humour et cabaret qui s’adapte partout et génère une ambiance survoltée ! Un spectacle où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants !Elles rêvaient des Folies Bergères, de Las Vegas ou encore de Broadway.Et puis… Il a fallu s’adapter.Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles revisitent les codes du cabaret, avec une sacrée dose d’humour, dans un tourbillon d’effeuillage et de générosité.Vous aimez les strass, le glamour, la chantilly et le BTP ?!Vous ne serez pas déçu.e.s.Laissez-vous étourdir par ce cabaret à la bonne humeur contagieuse ! avec Roxane Merlin, Vanessa Ghersinick, Pauline UzanDurée : 1h10

Théâtre du Sphinx adresse1} Centre-ville Nantes 44000

