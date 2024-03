BURLESK HALLOWEEN SHOW THEATRE A L’OUEST Caen, samedi 2 novembre 2024.

Envie d’une soirée pleine de frissons ? Rendez-vous pour notre cabaret maléfique spécial Halloween !Quand créatures mystérieuses, vampires grotesques, et sorcières diaboliques s’échappent de leur monde pour envahir la scène…cela donne un cocktail délicieusement épouvantable !Effeuillage burlesque, humour déjanté et performances de haute-volée, ce cabaret revisite le genre dans des numéros drôles, sexy, et … sanguinolents. Oubliez vos soucis, installez-vous, et laissez-vous ensorceler par ce spectacle à la bonne humeur contagieuse.VENEZ MOURIR DE RIRE !

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-11-02 à 23:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14