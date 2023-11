Loto du Comité des Fêtes au profit du Téléthon Burgnac, 10 décembre 2023, Burgnac.

Burgnac,Haute-Vienne

Loto du comité des fêtes de Burgnac organisé dans le cadre du Téléthon.

Il sera animé par Cécile. Ouverture des portes de la salle des fêtes dès 12h45.

Très nombreux lots à gagner: des bons d’achat de plusieurs valeurs, montre homme d’une valeur de 159€, imprimante HP, 2 créations de JL Puivif, panier et filet garni, corbeilles chocolat/Limouzi, viande bovine, saucisson, cassoulet, boudins, etc…

12 parties à la landaise, partie spéciale à 1€ le carton avec 3 lots surprise, bourriche: 30 lots. 1 carton offert.

Buvette, sandwich, gâteaux.

L’argent récolté sera reversé au profit du Téléthon..

2023-12-10

Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Burgnac festival committee as part of the Telethon.

It will be hosted by Cécile. Doors to the village hall open at 12.45pm.

Numerous prizes to be won: gift vouchers of various values, men’s watch worth 159?, HP printer, 2 creations by JL Puivif, basket and filet garni, chocolate/Limouzi baskets, beef, sausage, cassoulet, black pudding, etc…

12 Landaise-style games, special game at 1? per box with 3 surprise prizes, bourriche: 30 prizes. 1 box free.

Refreshment bar, sandwiches, cakes.

All proceeds to benefit the Telethon.

Loto organizado por el Comité de Fiestas de Burgnac en el marco del Telemaratón.

Cécile será la anfitriona. Las puertas de la sala de fiestas se abrirán a las 12.45 horas.

Muchos premios para ganar: vales de varios valores, un reloj de hombre valorado en 159?, una impresora HP, 2 creaciones de JL Puivif, una cesta y un filete garni, cestas de chocolate/Limouzi, ternera, salchichas, cassoulet, morcilla, etc…

12 juegos tipo landesa, juego especial a la 1… una caja con 3 premios sorpresa, « bourriche »: 30 premios. 1 tarjeta ofrecida.

Bar de refrescos, bocadillos, pasteles.

El dinero recaudado se donará al Téléthon.

Lotto des Festkomitees von Burgnac, das im Rahmen des Telethon organisiert wird.

Es wird von Cécile moderiert. Die Türen des Festsaals werden ab 12:45 Uhr geöffnet.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine in verschiedenen Wertstufen, Herrenuhr im Wert von 159 Euro, HP-Drucker, 2 Kreationen von JL Puivif, Korb und Filet garni, Schokoladen-/Limouzi-Körbe, Rindfleisch, Wurst, Cassoulet, Blutwurst, etc.

12 Partien à la landaise, Sonderpartie zu 1? pro Karte mit 3 Überraschungspreisen, 30 Preise. 1 Karton gratis.

Getränke, Sandwiches, Kuchen.

Das eingenommene Geld wird an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Vienne