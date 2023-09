Après-midi festive avec Eglantino do Lemouzi Burgnac, 8 octobre 2023, Burgnac.

Burgnac,Haute-Vienne

L’association jeunesse d’antan organise un après-midi festif en compagnie du groupe folklorique « l’Eglantino do Limouzi ».

Venez découvrir la culture et les traditions limousines des gens d’autrefois grâce aux chants, danses et instruments de musique de groupe folklorique.

Rendez-vous dimanche 8 octobre à 14h30 dans la salle des fêtes de Burgnac.

Participation libre.

Renseignements: 06 77 51 42 18 – 06 60 98 59 71 – 06 18 77 77 67..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association jeunesse d’antan is organizing a festive afternoon with the folk group « l’Eglantino do Limouzi ».

Come and discover the Limousin culture and traditions of the people of yesteryear through the songs, dances and musical instruments of the folk group.

See you on Sunday October 8 at 2.30pm in the Burgnac village hall.

Free admission.

Information: 06 77 51 42 18 – 06 60 98 59 71 – 06 18 77 77 67.

La asociación jeunesse d’antan organiza una tarde festiva con el grupo folclórico « l’Eglantino do Limouzi ».

Venga a descubrir la cultura y las tradiciones lemosinas de antaño a través de las canciones, los bailes y los instrumentos musicales del grupo folclórico.

Cita el domingo 8 de octubre a las 14.30 h en el salón del pueblo de Burgnac.

Entrada gratuita.

Información: 06 77 51 42 18 – 06 60 98 59 71 – 06 18 77 77 67.

Der Verein jeunesse d’antan organisiert einen festlichen Nachmittag in Begleitung der Folkloregruppe « l’Eglantino do Limouzi ».

Entdecken Sie die Kultur und die Traditionen der Menschen von früher im Limousin dank der Gesänge, Tänze und Musikinstrumente der Folkloregruppe.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 8. Oktober um 14:30 Uhr im Festsaal von Burgnac.

Die Teilnahme ist frei.

Informationen: 06 77 51 42 18 – 06 60 98 59 71 – 06 18 77 77 67.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Val de Vienne