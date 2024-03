Burgers et Pizza’Art Rosenwiller, vendredi 13 septembre 2024.

Burgers et Pizza’Art Rosenwiller Bas-Rhin

Venez nombreux et nombreuses admirer les stands d’artisans et déguster pizzas, burgers et tartes flambée.

Un large choix culinaire pour une fête locale, accompagné par les crus locaux de la cave Clément Huck et de la bière pression fraîche. On vous y attends nombreuses et nombreux avec une carte de restauration riche et variée avec des menus Burgers, assiettes nuggets, frites, tartes flambées et pizzas mais aussi grillades et knacks .

Des recettes spéciales patriotiques vous seront même proposées.

Pour les gourmandes et gourmands nous auront en dessert nos traditionnels et bons éclairs choco , vanille ou café .

De quoi vous mettre l’eau à la bouche et vous donner envie de venir .

Pour l’ambiance ? Aucun soucis …. DJ Laurent va vous faire bouger à travers la nuit avec ses sons et ses lumières dans une ambiance de folie des années 70/80 à nos jours sur tous types de musiques , et en prime entre 21:30 et 22h une petite surprise par notre section.

Pas de soirée Burgers et pizz’art sans ses artisans ! Retrouvez une dizaine de partenaires artisans présents, dont le stand de Victor, une combat association qui mérite tout votre soutien.. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 18:00:00

fin : 2024-09-13 22:00:00

Place de la Mairie

Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est rosace.rosenwiller@gmail.com

L’événement Burgers et Pizza’Art Rosenwiller a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile