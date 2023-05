Bürgergarten Nassauer Hof Hattersheim am Main Catégories d’Évènement: Hattersheim am Main

Main-Taunus-Kreis Bürgergarten Nassauer Hof, 3 juin 2023, Hattersheim am Main. Samedi 3 juin, 11h00 Bürgergarten Nassauer Hof Bürgergarten Nassauer Hof Im Nassauer Hof 1-3, 65795 Hattersheim Hattersheim am Main 65795 Hattersheim Main-Taunus-Kreis Hessen [{« type »: « email », « value »: « kartenservice@kulturforum.de »}, {« type »: « phone », « value »: « 06190 979156 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00 Buergergarten Nassauer Hof © Ute Gillmann Détails Catégories d’Évènement: Hattersheim am Main, Main-Taunus-Kreis Autres Lieu Bürgergarten Nassauer Hof Adresse Im Nassauer Hof 1-3, 65795 Hattersheim Ville Hattersheim am Main Departement Main-Taunus-Kreis Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bürgergarten Nassauer Hof Hattersheim am Main

Bürgergarten Nassauer Hof Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hattersheim am main/

Bürgergarten Nassauer Hof 2023-06-03 was last modified: by Bürgergarten Nassauer Hof Bürgergarten Nassauer Hof 3 juin 2023 Bürgergarten Nassauer Hof Hattersheim am Main Hattersheim am Main

Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis