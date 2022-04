Burger Party à la ferme ! Mesnil-Mauger, 23 avril 2022, Mesnil-Mauger.

Burger Party à la ferme ! Mesnil-Mauger

2022-04-23 – 2022-04-23

Mesnil-Mauger Seine-Maritime Mesnil-Mauger

Printemps Bienvenue à la ferme

Participation à la traite

+

Visite pédagogique

+

Repas Fermier

de 17h à 21h

15 €/ personne et 10 € pour les moins de 10 ans

Menu:

-Apéritif et biscuits maison

-Burger avec le boeuf de la ferme accompagné de pommes de terres paysannes

-Flan de Louvicamp et biscuits

-Café

Printemps Bienvenue à la ferme

Participation à la traite

+

Visite pédagogique

+

Repas Fermier

de 17h à 21h

15 €/ personne et 10 € pour les moins de 10 ans

Menu:

-Apéritif et biscuits maison

-Burger avec le boeuf de la ferme accompagné de pommes de…

+33 2 35 09 27 52

Printemps Bienvenue à la ferme

Participation à la traite

+

Visite pédagogique

+

Repas Fermier

de 17h à 21h

15 €/ personne et 10 € pour les moins de 10 ans

Menu:

-Apéritif et biscuits maison

-Burger avec le boeuf de la ferme accompagné de pommes de terres paysannes

-Flan de Louvicamp et biscuits

-Café

Mesnil-Mauger

dernière mise à jour : 2022-04-01 par