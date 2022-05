Les énigmes du KongKa Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Les énigmes du KongKa Centre Culturel Marcel Pagnol, 1 février 2020 21:00, Bures-sur-Yvette. Samedi 1 février 2020, 21h00 Sur place Tarif normal 12 €. Tarif réduit 5 €. http://www.bsy.fr Un autoportrait de la jeunesse urbaine du Mali, entre errance et défrichage des temps nouveaux Les énigmes du KongKa Un autoportrait de la jeunesse urbaine du Mali, entre errance et défrichage des temps nouveaux. Cette génération, celle des smartphones, des réseaux, de l’urbanisation galopante et de l’éboulement des anciens repères, est caractérisée à la fois par une puissante créativité et par l’absence de boussole fiable. Centre Culturel Marcel Pagnol Rue Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette 91440 Bures-sur-Yvette Montjay Essonne samedi 1er février 2020 – 21h00 à 22h30

