AFRICABURES Exposition marionnettes les Bozos du Mali Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Essonne Bures-sur-Yvette, mardi 23 janvier 2024.

AFRICABURES Exposition marionnettes les Bozos du Mali Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Essonne Bures-sur-Yvette 23 janvier – 3 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-23 09:30

Fin : 2024-02-03 17:30

Exposition de marionnettes, masques des Bozos du Mali 23 janvier – 3 février 1

http://www.ajukoby.org

Les Bozos sont un peuple d’Afrique de l’Ouest, vivant principalement au Mali, le long du fleuve Niger et de son affluent le Bani. Avant tout pêcheurs, ils sont considérés comme « les maîtres du fleuve ». Les Bozos ont une tradition de masques de fabrication artisanale communément appelés marionnettes bozos.

19h30. Restauration légère

20h30. Ciné-débat Marcher sur l’eau

Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Essonne Rue Descartes 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne