AfricaBures Centre Culturel Marcel Pagnol, 28 janvier 2020 09:30, Bures-sur-Yvette. 28 janvier – 7 février 2020 Sur place Exposition entrée libre ajukoby91@gmail.com Festival AfricaBures Exposition, théatre, cinéma. Une semaine africaine à Bures-sur-Yvette Centre Culturel Marcel Pagnol Rue Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette 91440 Bures-sur-Yvette Montjay Essonne mardi 28 janvier 2020 – 09h30 à 18h00

mercredi 29 janvier 2020 – 09h30 à 18h00

jeudi 30 janvier 2020 – 09h30 à 18h00

vendredi 31 janvier 2020 – 09h30 à 18h00

samedi 1er février 2020 – 09h30 à 18h00

lundi 3 février 2020 – 09h30 à 18h00

mardi 4 février 2020 – 09h30 à 18h00

mercredi 5 février 2020 – 09h30 à 18h00

jeudi 6 février 2020 – 09h30 à 18h00

vendredi 7 février 2020 – 09h30 à 18h00

