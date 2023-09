Visite commentée des Bureaux « Maison IDEA » à Chantenay Bureaux « Maison Idea » Nantes Nantes, 13 octobre 2023, Nantes.

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du prix départemental Aperçus 2023.

Guidés par l’architecte, vous êtes invité à venir participer à la visite commentée de l’opération « Maison Idea »

Le Bas Chantenay est un quartier industriel en mutation. Le projet consiste en la restructuration d’une maison ferroviaire des années 20 en bureaux, espaces collaboratifs et de réception. Il met en valeur un patrimoine commun dans un environnement urbain chahuté.

Débarrassé de son toit originel, le socle maçonné de la maison d’origine est réhabilité et surélevé d’un volume en résille bois.

La rénovation se structure autour de deux interventions ciblées : arasement et trémie.

Un atrium toute hauteur organise les circulations, diffuse la lumière et participe au confort thermique.

La surélévation accueille un espace de réception, des salles de réunion et des terrasses-belvédère ouvertes sur le grand paysage industriel, dans une vue filtrée par la résille en bois.

Le projet s’inscrit dans une démarche de réemploi dès la conception.

L’atelier Fichtre est concepteur du mobilier et des garde-corps.

D’après un texte de LAUS architectes

Concepteurs : LAUS architectes (mandataire), accompagnés de Fichtre (menuisiers-concepteurs pour le mobilier et les garde-corps).

Maitrise d’ouvrage : groupe IDEA

Bureaux d’études : BE structure : ASCIA, BE fluides : EMENDA, Economiste OPC : ECMS

Photographe : Gaëtan Chevrier

Pour plus d’information : https://www.apercus44.fr/decouvrez-les-realisations/

Bureaux « Maison Idea » Nantes 2 impasse du Belem, 44100 Nantes Nantes 44340 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Bas Chantenay est un quartier industriel en mutation, en bord de Loire. Dans cette ambiance de collage urbain, une maison ferroviaire des années 20 est restructurée en bureaux, espaces nomades, collaboratifs et de réception.

