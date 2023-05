BUREAUCRATIC | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 31 mai 2023, Paris.

Le mercredi 31 mai 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Billetterie complice Soutenez la pratique amatrice sur scène et choisissez le prix de votre billet : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Dans un monde où l’objet est au centre, une bureaucratie tente de réduire l’humain, pour le rendre plus maîtrisable et opérationnel. Les agents·tes d’une administration évoluent dans ce drôle d’univers, aux règles et protocoles absurdes. Un spectacle engagé au ton volontairement burlesque.

DISTRIBUTION

· Compagnie : Des 2 Pas

· Metteuse en scène, autrice : Sabine Bonnefoy

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/bureaucratic 0146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=548&lng=1

© La Cie Des 2 Pas bureaucratic