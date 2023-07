« Raconte-moi le Dugas ! » : visite théâtralisée et dansée de Saint-Ambroix, une épopée historique pour toute la famille Bureau touristique de Cèze Cévennes – Antenne de Saint-Ambroix Saint-Ambroix, 16 septembre 2023, Saint-Ambroix.

« Raconte-moi le Dugas ! » : visite théâtralisée et dansée de Saint-Ambroix, une épopée historique pour toute la famille 16 et 17 septembre Bureau touristique de Cèze Cévennes – Antenne de Saint-Ambroix Gratuit – 8ans. 4 € -18 ans et demandeurs d’emploi. 8 € adultes. Entrée libre.

Venez à la rencontre de Louis XIV, d’Henri IV, du Volo Biou, de courtisans malicieux, de fileuses de soie, de châtelaines délurées, de barbares celtes, de gitans et de leurs voisins, de jeunes combattants, du Grand Vizir, et de Cléopâtre qui s’est perdue dans les ruelles du Moyen Âge !

On rit, on apprend, on découvre !

Deux heures de spectacle fabuleux avec une quarantaine de comédiens en costume d’époque.

À voir, à voir, à voir !

Et c’est pour toute la famille !

Bureau touristique de Cèze Cévennes – Antenne de Saint-Ambroix Place de l’ancien temple, 30500 Saint-Ambroix Saint-Ambroix 30500 Gard Occitanie 04 66 24 33 36

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

