Pots d’accueil Bureau office de tourisme du Val d’Ay Satillieu, 4 juillet 2023, Satillieu.

Satillieu,Ardèche

Une visite du château de Satillieu suivie d’un pot d’accueil vous est proposée afin de mieux découvrir le patrimoine et les produits locaux..

2023-07-04 11:00:00 fin : 2023-08-22 . .

Bureau office de tourisme du Val d’Ay

Satillieu 07290 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A visit of the castle of Satillieu followed by a welcome drink is proposed to you in order to better discover the heritage and the local products.

Una visita al castillo de Satillieu, seguida de una copa de bienvenida, le permitirá descubrir el patrimonio y los productos locales.

Ein Besuch des Schlosses von Satillieu mit anschließendem Begrüßungsgetränk wird Ihnen angeboten, um das Kulturerbe und die lokalen Produkte besser kennen zu lernen.

