Visites commentées au cœur du bourg Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Ligugé, 16 septembre 2023, Ligugé.

Venez participer à une visite commentée et gratuite sûr les lieux historiques et le patrimoine de Ligugé : les visiteurs découvrent les récits sur Ligugé accompagnés d’un guide. Le départ de cette visite se situe devant le bureau du tourisme.

Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Espace Culturel Eugène Aubin, Place Pannonhalma, 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 97 19 https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-bureau-municipal-du-tourisme [{« type »: « email », « value »: « tourisme@liguge.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 55 97 19 »}] Ouvert du mardi au dimanche en juillet, août et septembre, le Bureau Municipal du Tourisme vous propose des informations et de la documentation sur la commune et ses alentours. Parking. Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

