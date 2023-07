Parcours de visite patrimoniale en autonomie Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Ligugé, 16 septembre 2023, Ligugé.

Parcours de visite patrimoniale en autonomie 16 et 17 septembre Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Gratuit. Entrée libre. Venir au bureau du tourisme pour récupérer la brochure du parcours.

Visite sur le patrimoine divers du bourg de Ligugé et de ses rues adjacentes : les visiteurs déambulent à l’aide d’un document, remis par le bureau du tourisme, dans le bourg de Ligugé à la découverte de 16 sites sur les monuments, une plaque leur permettra d’accéder à des informations grâce à un QR-code qui donne accès à des documents et audio ainsi qu’à des photographies.

Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Espace Culturel Eugène Aubin, Place Pannonhalma, 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 97 19 https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-bureau-municipal-du-tourisme [{« type »: « email », « value »: « tourisme@liguge.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 55 97 19 »}] Ouvert du mardi au dimanche en juillet, août et septembre, le Bureau Municipal du Tourisme vous propose des informations et de la documentation sur la commune et ses alentours. Parking. Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Bureau du tourisme Ligugé