Inauguration de l’atelier Bureau MU, 31 mars 2023, Besançon.

Inauguration de l’atelier 31 mars – 2 avril Bureau MU

Récemment installée dans la région, en plein centre-ville de Besançon Emilie Grière vous accueille dans son nouveau lieu pour vous présenter son savoir-faire rare et expérimental, celui du silicone.

Bureau MU 37 F rue Battant 25000 Besançon Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Fruit d’une invention de l’américain James Franklin Hyde en 1938, chercheur chez Corning Glass Works dans le Michigan, le silicone est la réunion de silicium et d’oxygène. Son origine est donc minérale. Matériau récent, issu du monde industriel, il est dénué de savoir-faire traditionnel. Or le silicone est un territoire inexploré qui recèle des merveilles.

Welcome to the soft parade.

MU est un atelier hybride et innovant, mêlant design et savoir-faire unique. Les fondateurs Emilie GRIÈRE et Jérémie BERNARD travaillent autour de la création de luminaires haut de gamme et de l’expérimentation du silicone.

MU propose ainsi une nouvelle expérience, des luminaires et matériaux à toucher, souffler, sensibles aux courants d’air, à palper, manipuler, caresser, où les corps et les objets se posent sans bruit. Une fusion entre regard et toucher.

Venez découvrir leur univers à l’occasion de l’inauguration de l’atelier, nouvellement installée dans la région



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

